Ue | tassi e oneri al ribasso per salvare l’industria

Bruxelles sta considerando misure urgenti per ridurre i costi energetici delle industrie europee, concentrandosi sulla revisione delle tasse e degli oneri di rete. La Commissione europea sta analizzando interventi immediati che possano alleggerire il carico finanziario delle aziende, cercando di rispondere alle esigenze del settore industriale. La discussione riguarda specificamente l’abbassamento di tassi e oneri applicati alle imprese.

Bruxelles sta valutando misure immediate per alleggerire il peso dei costi energetici sulle industrie europee, con un specifico sulla revisione delle tasse e degli oneri di rete. La Commissione Europea prepara opzioni da presentare al vertice del 19 marzo, cercando soluzioni ponte valide per i prossimi anni fino alla piena efficacia della transizione ecologica. L'obiettivo è contrastare lo svantaggio competitivo rispetto a Cina e Stati Uniti, dove i prezzi dell'energia sono nettamente inferiori. Il dibattito si concentra sul possibile indebolimento del sistema ETS e sulla riforma del mercato elettrico, una mossa che ha già scatenato reazioni forti tra gli stati membri e le lobby europee.