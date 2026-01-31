Juve le ultime verso il Parma | torna David dal 1' Possibile turno di riposo per Bremer

Questa sera la Juventus affronta il Parma in una partita che si presenta importante. David torna in campo dal primo minuto, mentre Bremer potrebbe prendersi un turno di riposo. Locatelli e Cambiaso saranno ancora titolari, mentre Spalletti valuta se dare una pausa a Bremer e far giocare Gatti. La squadra cerca continuità e risposte positive in vista delle prossime sfide.

Archiviata la Champions con il tredicesimo posto nella classifica della prima fase, da domani è di nuovo campionato. La Juventus partirà per Parma in giornata come, ormai, da tradizione nella gestione Spalletti e si presenterà in campo con un volto più noto: basta turnover, si torna alle certezze di formazione e modulo. Dal primo minuto si rivedranno Cambiaso, esterno a sinistra, e Locatelli in regia accanto a Thuram: sulla linea a tre d'attacco, Conceiçao a destra, McKennie più centrale ed Yildiz a sinistra. Openda, titolare nel Principato, ha perso una nuova occasione per impensierire David che si riprenderà il ruolo da prima punta in attesa delle eventuali novità di mercato.

