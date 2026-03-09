Trovato cadavere in un cantiere gli operai danno l’allarme

Stamattina, in un cantiere di via Montenero nel quartiere di Campo Parignano ad Ascoli, gli operai hanno trovato il corpo senza vita di una persona all’interno di un bagno chimico. La scoperta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche del caso. La vittima, si ritiene, sia un uomo, ma al momento non sono stati resi noti altri dettagli.

Ascoli, 9 marzo 2026 – Il cadavere di una persona, presumibilmente un uomo, è stato rinvenuto stamani all’interno di un bagno chimico in un cantiere in via Montenero, ad Ascoli, nel quartiere di Campo Parignano. A fare la macabra scoperta sarebbero stati gli operai stamani, recandosi al lavoro; hanno immediatamente dato l’allarme, ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono presenti agenti della Questura di Ascoli e della Polizia Scientifica. Ignota al momento l’identità della vittima; filtra solo la circostanza che potrebbe trattarsi di un soggetto di cui era stata segnalata la scomparsa sabato scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trovato cadavere in un cantiere, gli operai danno l’allarme Articoli correlati Pisa, trovato cadavere nell’Arno a Santa Croce?: a dare l’allarme un passante(Adnkronos) – Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato recuperato nel fiume Arno questa mattina dai vigili del fuoco di... Si allontana da casa, i familiari danno l'allarme: ragazzo trovato morto nel lagoSi sono concluse nel modo più tragico le ricerche di un ragazzo di 27 anni effettuate nella zona della Rocca di Manerba. Tutti gli aggiornamenti su Trovato cadavere Temi più discussi: Firenze, uomo ucciso in casa: ci sarebbero tre fermati; Pisa, trovato cadavere nell'Arno a Santa Croce? in avanzato stato di decomposizione; Cadavere nell’Arno, indagini per risalire all’identità e alla dinamica; Macabro ritrovamento a Castel Giubileo, spunta un cadavere dall'Aniene. Trovato cadavere in un cantiere, gli operai danno l’allarmeMacabra scoperta ad Ascoli, nel quartiere di Campo Parignano. Sul posto gli agenti della questura e la polizia scientifica. Ignota al momento l’identità della vittima ... ilrestodelcarlino.it Scalea: identificato il cadavere trovato in una pineta, si ipotizza il suicidioL'uomo di nazionalità moldava è stato trovato senza vita a Scalea da un passante nell’area Frangivento. La Procura di Paola orientata verso il gesto volontario dopo i primi accertamenti ... quicosenza.it Il cadavere è stato ritrovato nel pomeriggio di domenica 8 marzo in via San Felice - facebook.com facebook Il cadavere di una donna è stata trovato nel pomeriggio a Genova nel quartiere di Molassana. Secondo quanto si apprende, potrebbe trattasi di un omicidio: sul suo corpo ci sarebbero alcune ferite provocate da un'arma da taglio. #ANSA x.com