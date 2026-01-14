Si allontana da casa i familiari danno l' allarme | ragazzo trovato morto nel lago

Un giovane di 27 anni è stato trovato senza vita nel lago vicino alla Rocca di Manerba, dopo essere scomparso da casa. I familiari avevano lanciato l’allarme, preoccupati per la sua assenza. Le operazioni di ricerca si sono concluse con questa triste scoperta, lasciando la comunità sotto shock.

Si chiama Agnes Cristina Piliego, ha 14 anni, ed è scomparsa da 48 ore. La giovane, residente a Modena, scrive il Resto del Carlino, si sarebbe allontana sabato sera da casa, senza portare il proprio cellulare con sé. Domenica mattina, 11 gennaio, i familiari facebook

Giacomo Raspadori si allontana dalla Roma Il club giallorosso non è rimasto contento dell'atteggiamento dell'attaccante dell'Atletico Madrid, che ha messo in stand-by la Roma in attesa del Napoli Nelle ultime ore, secondo quanto arriva dalla Francia ed è x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.