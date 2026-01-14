Si allontana da casa i familiari danno l' allarme | ragazzo trovato morto nel lago
Un giovane di 27 anni è stato trovato senza vita nel lago vicino alla Rocca di Manerba, dopo essere scomparso da casa. I familiari avevano lanciato l’allarme, preoccupati per la sua assenza. Le operazioni di ricerca si sono concluse con questa triste scoperta, lasciando la comunità sotto shock.
Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di un ragazzo di 27 anni effettuate nella zona della Rocca di Manerba. Il corpo del giovane è riemerso dalle acque del lago, a pochi metri dalla riva. Per lui, purtroppo, non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto fare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Si allontana da casa, i familiari danno l'allarme: ragazzo trovato morto nel lago - Le ricerche erano scattate intorno alle 20 di martedì 13 gennaio, dopo l’allarme lanciato da un familiare preoccupato per il mancato rientro a casa del ragazzo. bresciatoday.it
