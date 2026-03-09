Chi ha deciso davvero di non dare rigore all'Inter per il fallo di mano di Ricci nel derby

Le immagini della moviola chiariscono cosa è accaduto nel derby quando l’arbitro ha deciso di non concedere il rigore all’Inter per il fallo di mano di Ricci. Le riprese mostrano il contatto e la posizione delle mani, confrontando anche con un episodio simile di Bisseck nella passata stagione. La decisione dell’arbitro è stata presa in base a queste immagini e alle interpretazioni sul campo.

