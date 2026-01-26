Mattinata d' incidenti sulle strade di Verona | due giovani feriti e portati in ospedale

Questa mattina a Verona si sono verificati due incidenti stradali, che hanno coinvolto giovani e hanno richiesto l'intervento di soccorsi e polizia locale. Gli episodi hanno causato disagi alla circolazione e hanno portato al trasporto in ospedale di due persone rimaste ferite. Gli eventi si inseriscono in un quadro di normale attività di monitoraggio e intervento delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza sulle strade.

Chiuso il sottopasso di via Città di Nimes per consentire soccorsi e rilievi. Un sinistro anche in corso Porta Nuova Quella di oggi, lunedì 26 gennaio, è stata una mattinata caratterizzata da due incidenti stradali a Verona che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e della polizia locale, con conseguenze rilevanti per la circolazione. Il primo episodio ha interessato il sottopasso di via Città di Nîmes, dove un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta mentre era alla guida del proprio scooter Aprilia Rs. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo il tratto in direzione di via Faccio quando avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto.🔗 Leggi su Veronasera.it

Ghiaccio sulle strade, mattinata di incidenti nel FrusinateQuesta mattina, le strade del Frusinate sono state interessate da condizioni di ghiaccio che hanno provocato diversi incidenti e rallentamenti alla circolazione.

Lunedì "nero": mattinata segnata dagli incidenti sulle strade lecchesiLunedì mattina sulle strade lecchesi è stato caratterizzato da un susseguirsi di incidenti in un breve lasso di tempo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Tragedia poco prima delle ore 13 a Genova dove un uomo è morto schiacciato da un camion. Secondo la prima ricostruzione dell’incidente, avvenuto in Lungobisagno d’Istria, l’uomo sarebbe tragicamente finito sotto le ruote del mezzo pesante dopo una brus; Incidente ad Altamura, auto con cinque ragazzi fuori strada: due le vittime, morti fratello e sorella; Incidente a Palestrina: pedone investito e ucciso da un automobilista; Muso distrutto nello schianto: paura alle prime luci dell’alba nella zona industriale di Pieveacquedotto.

Reggio Calabria, mattinata disastrosa in tangenziale: 3 incidenti nello stesso punto, migliaia bloccati per ore in coda | FOTOMattinata da incubo sulla tangenziale di Reggio Calabria, dove tre incidenti si sono verificati nello stesso tratto nel giro di poche ore, paralizzando completamente il traffico. La zona in cui s’è ve ... strettoweb.com

Spaventoso incidente stradale sulla Nettunense, nei pressi di Cecchina, ad Ariccia: un ferito in gravi condizioniViolento incidente frontale sulla via Nettunense, km 8 ad Ariccia: coinvolte una Mini e una Mercedes. Un 37enne elitrasportato in gravi condizioni, strada chiusa per ore e traffico in tilt. castellinotizie.it

Aggiornamento, mattinata di incidenti: chiuso il sottopasso di via Città di Nimes - facebook.com facebook