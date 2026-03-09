Una donna è stata investita da un treno merci nella serata a Palombina, vicino alla stazione ferroviaria. L’incidente si è verificato nelle vicinanze dei binari, dove la donna è stata colpita dal convoglio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una donna ha perso la vita investita da un treno merci in serata a Palombina, nei pressi della stazione ferroviaria. Le autorità hanno sospeso il traffico tra Ancona e Falconara per i necessari accertamenti giudiziari. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:20, con l’intervento immediato del 118, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. Al momento non è ancora chiaro se si tratti di un gesto volontario o di un incidente casuale. Sospensione totale della linea ferroviaria. La circolazione sui binari che attraversano il territorio di Palombina è stata immediatamente bloccata dalle autorità competenti. Questo blocco riguarda specificamente il tratto stradale e ferroviario che collega Ancona a Falconara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Palombina: donna investita da treno merci

