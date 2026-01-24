gianluigi nuzzi torna a teatro con la fabbrica degli innocenti tutte le date

Gianluigi Nuzzi torna a teatro con lo spettacolo “La Fabbrica degli Innocenti”. L’opera affronta temi di attualità e approfondisce storie di persone coinvolte in vicende complesse, offrendo uno sguardo riflessivo sulla società. Di seguito, le date e le location della rappresentazione, per permettere al pubblico di partecipare e conoscere meglio questa nuova produzione.

“La Fabbrica degli Innocenti”, questo è il titolo dello spettacolo a teatro di Gianluigi Nuzzi. Il noto saggista, giornalista e conduttore sarà impegnato in diverse date in Italia dove racconterà fatti e passo passo ricostruirà alcuni dei fatti di cronaca più chiacchierati degli ultimi anni. A tal proposito e per farsi trovare pronti, è bene dunque sapere di cosa parla lo spettacolo di Gianluigi Nuzzi. Come si legge nella nota ufficiale, saranno tanti i fatti di cronaca nera affrontati dallo stimato giornalista. Dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco con Alberto Stasi, per passare all’omicidio di Yara Gambirasio con Massimo Bossetti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Argomenti discussi: Gianluigi Nuzzi torna a Torino nel 2026 con la sua indagine dal vivo La fabbrica degli innocenti; La rimonta di Gianluigi Nuzzi (ri)accende la sfida pomeridiana. L'errore della Rai? Fermarsi a Natale; Garlasco in TV, i computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi 'testimoni fondamentali'; Quarto Grado, stasera su Retequattro ancora Garlasco con i computer di Stasi e Poggi: i casi del 16 gennaio.

