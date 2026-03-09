A Trieste si tiene una mostra dedicata agli outfit più iconici di star come Lady Gaga e Harry Styles, con l’esposizione di alcuni dei look più celebri realizzati da Tom Eerebout, famoso stylist delle celebrità. L’evento presenta un’ampia selezione di abiti e accessori, offrendo uno sguardo sul lavoro dietro le quinte di questi look e sulla carriera del professionista.

A raccontare cosa accade davvero dietro le quinte arriva la mostra Exposure – Quando il mondo ti guarda, da Harry Styles a Lady Gaga, presentata da ITS Arcademy Museum of Art in Fashion di Trieste, in programma dal 26 marzo 2026. Curata dallo stylist belga Tom Eerebout, l’esposizione offre uno sguardo raro e appassionato su una professione che negli ultimi anni ha contribuito a ridefinire l’estetica della cultura pop. Da quasi due decenni Eerebout veste alcune delle personalità più influenti del mondo della musica e dello spettacolo – tra cui Kylie Minogue, Rita Ora, Banks e Austin Butler – trasformando ogni apparizione pubblica in una narrazione visiva capace di lasciare il segno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tom Eerebout, lo stylist delle star, espone in Italia i suoi outfit più iconici: «Per avere successo nella moda bisogna studiare arte e storia»

