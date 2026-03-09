Tirreno-Adriatico 2026 si parte col cronometro | Ganna contro tutti a Lido di Camaiore

La Tirreno-Adriatico 2026 inizia con una prova contro il tempo a Lido di Camaiore, dove il primo ciclista partirà alle 12. La gara si svolge lungo un percorso pianeggiante e si conclude con la sfida tra i migliori atleti del ciclismo internazionale. La prima tappa serve a determinare le posizioni di partenza per le successive.

La Tirreno-Adriatico 2026 alza il sipario come da tradizione: cronometro individuale d’apertura a Lido di Camaiore, con partenza del primo corridore alle 12.40 e arrivo dell’ultimo previsto intorno alle 15.40. Una tappa breve ma tutt’altro che banale, perché assegna la prima maglia di leader e può già dare indicazioni interessanti anche per chi guarda alla classifica generale. Il tracciato misura 11,5km, è totalmente pianeggiante e con pochi cambi di direzione: un terreno perfetto per i cronoman puri, dove contano posizione, potenza e scorrevolezza. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Lido di Camaiore-Lido di Camaiore: orari, tv, percorso, favoriti. Ganna vuole vincere la cronometro

Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026: programma Lido di Camaiore-Lido di Camaiore, orari di partenza, tvLa Tirreno-Adriatico 2026 inizierà lunedì 9 marzo con una cronometro individuale a Lido di Camaiore: sarà una sfida contro il tempo lungo gli 11,5 km...

Approfondimenti e contenuti su Tirreno Adriatico 2026 si parte col...

Temi più discussi: Torna la Tirreno Adriatico, tanti eventi collegati alla corsa ciclistica; Teramo, sicurezza e viabilità per la gara ciclistica Tirreno–Adriatico 2026; Tirreno Adriatico 2026: è show assicurato alla Corsa dei Due Mari; Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026.

Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026 oggi in tv: orari, numeri di partenza, streamingSi aprirà oggi, lunedì 9 marzo, a Lido di Camaiore, la Tirreno-Adriatico 2026 di ciclismo: in programma la cronometro individuale inaugurale con partenza ... oasport.it

Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Lido di Camaiore-Lido di Camaiore: orari, tv, percorso, favoriti. Ganna contro tutti nella cronometroScatta la Corsa dei due Mari. Appuntamento fisso per la Tirreno-Adriatico in apertura: la prima tappa infatti sarà come di consueto la cronometro ... oasport.it

Who’s gonna be the King in San Benedetto del Tronto Chi sarà il Re a San Benedetto del Tronto Alessio Giannone #TirrenoAdriatico Crédit Agricole Italia - facebook.com facebook

Less than 48 hours Meno di 48 ore #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com