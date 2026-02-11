Tiro con l’arco Brillano gli arcieri della Bellaria

Gli arcieri della Bellaria di Pontedera hanno conquistato il podio a Firenze. La squadra ha mostrato grande precisione e determinazione, portando a casa risultati importanti. La soddisfazione è palpabile tra gli atleti, che ora puntano alle prossime competizioni.

Soddisfazione ed entusiasmo per gli arcieri della Bellaria di Pontedera sul podio nella gara di Firenze. Nei giorni scorsi si è disputata la gara di tiro con l’arco, 18 metri indoro, organizzata dal Prima compagnia Arcieri Ugo di Toscana, valevole per le ranking di ammissione ai Campionati Italiani. La gara si è svolta in tre turni e ha visto la partecipazione di 85 arcieri impegnati nelle specialità di arco nudo, arco compound e arco olimpico. Sul podio sono saliti, per la categoria junior maschile: Francesco Mannucci, Matteo Deri e Gabriele Massei. Mentre nella categoria junior femminile è salita sul podio più alto Martina Genovesi, e all’esordio nella sua prima gara sale sul podio anche Sofia Montagnani nella categoria allievi femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

