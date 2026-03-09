A Milano si sono verificati tre incidenti sui tram in appena dieci giorni. L'ultimo si è verificato a bordo del tram 15, quando due ruote di un carrello si sono staccate durante la corsa. Non ci sono feriti gravi, ma l’accaduto ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza della rete di trasporto pubblico cittadina. La questura e gli operatori di ATM stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Terzo incidente di un tram in dieci giorni a Milano. Due ruote di un carrello del tram 15, modello 'Sirio', sono uscite dai binari quando il mezzo intorno alle sei di questa mattina è ripartito dalla fermata di via Curiel a Rozzano, nella periferia sud della città, e si è 'impuntato' per cause da accertare. Fonti di Atm spiegano che non si può parlare di deragliamento perché il 'resto' del tram, che procedeva lentamente dopo essere appena ripartito, è rimasto nei binari. Nell'incidente non ci sono feriti. La circolazione sulla linea 15 è ripresa, ma nel tratto tra Gratosoglio e Rozzano, dove è avvenuto l'incidente, i tram sono sostituiti da bus. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terzo incidente in dieci giorni sui tram di Milano: cosa sta succedendo alla rete Atm

