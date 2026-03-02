Tram deragliato a Milano il conducente indagato per disastro ferroviario Perquisizioni e sequestri nella sede Atm | cosa sta succedendo

Un tram è uscito dai binari e si è schiantato contro un palazzo in viale Vittorio Veneto a Milano, causando la morte di due persone. Il conducente del mezzo, coinvolto nel incidente avvenuto venerdì scorso, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura. Nella sede di Atm sono state eseguite perquisizioni e sequestri, mentre le autorità stanno portando avanti le indagini.

Una corsa senza freni, terminata contro la facciata di un palazzo e costata la vita a due persone. La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il conducente del tram 9 che venerdì scorso è deragliato in viale Vittorio Veneto. L’ipotesi di reato, formulata nella relazione investigativa consegnata stamani dai vigili urbani, è di disastro ferroviario. Intanto, questa mattina la Polizia locale ha fatto irruzione nella sede di Atm in via Monte Rosa a Milano per eseguire un decreto di perquisizione e sequestro di documenti, relativi al mezzo e alla carriera del tranviere. La dinamica dell’incidente. Secondo le ricostruzioni tecniche, il nuovo modello Tramlink non avrebbe solo ignorato i limiti di velocità, ma avrebbe letteralmente «bruciato» la fermata, il semaforo e lo scambio. 🔗 Leggi su Open.online

