Lunedì 9 marzo è stata inaugurata alla Terrazza Mascagni la seconda edizione di Wander and Pick, un evento che porta sulla passeggiata 50.000 tulipani di specie rare. I bulbi sono stati piantati nelle aiuole del viale Italia e ora fioriscono, creando un tappeto di colori e profumi a pochi passi dal mare. La manifestazione invita i visitatori a cogliere i fiori tra i profumi primaverili.

Un tappeto di colori e profumi a due passi dal mare. È stata inaugurata nella giornata di lunedì 9 marzo alla Terrazza Mascagni la seconda edizione di Wander and Pick, con 50mila bulbi di specie rare di tulipani piantati nelle aiuole del viale Italia, dai quali sono spuntati altrettanti fiori di diverse sfumature. Fino al 21 marzo sarà possibile passeggiare e coglierli offrendo un contributo all'associazione Le Tribù della Terra– Pacme Ong che anche nel 2026 ha organizzato la colorata manifestazione a Livorno insieme al Comune. Già da giorni, non appena i tulipani hanno fatto capolino dalla terra sono spuntati curiosi e fotografi, e da... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Articoli correlati

Giardino di tulipani alla Terrazza Mascagni, in primavera la fioritura: "Avremo ancora la nostra Olanda in città"Il giardino di tulipani del progetto Wander and Pick, che lo scorso anno aveva abbellito piazza Brin davanti alla chiesa di San Jacopo e alla...

Aggiornamenti e notizie su Terrazza Mascagni

Argomenti discussi: Terrazza Mascagni, ecco 50mila tulipani da cogliere: al via la seconda edizione di Wander and Pick.

Tulipani vista mare: 50mila fiori da cogliere alla Terrazza MascagniUna distesa di colori nel cuore del lungomare livornese. È partita la seconda edizione di Wanderandpick, l’iniziativa che permette ai cittadini di passeggiare tra le aiuole e raccogliere i tulipani al ... livornopress.it

Migliaia di tulipani fioriscono in Terrazza MascagniLIVORNO: Le piante sono nate da 50mila bulbi di specie rare. I fiori possono essere raccolti facendo una donazione a Le Tribù della Terra– Pacme Ong ... toscanamedianews.it