Terminator | Dark Fate Defiance nuovi dettagli su Evolution

Gli sviluppatori di Terminator: Dark Fate Defiance hanno condiviso un nuovo dev log che fornisce aggiornamenti sullo stato dei lavori riguardo alla prossima espansione, intitolata Evolution. L’annuncio arriva a pochi mesi dalla comunicazione ufficiale e offre dettagli sui progressi fatti finora nel processo di sviluppo. La comunicazione si concentra principalmente sui miglioramenti tecnici e sulle caratteristiche che saranno introdotte nell’espansione.

A pochi mesi dall' annuncio della nuova espansione, gli sviluppatori hanno pubblicato un dev log con un aggiornamento sullo stato dei lavori. Tra nuovi sistemi di combattimento e una gestione della campagna più profonda, questa espansione sembra alzare di una tacca il livello di difficoltà del gioco. Cosa cambia sul campo di battaglia?. L'ultimo dev log condiviso dal team di sviluppo punta tutto sull'approfondimento tattico. Non si tratta solo di una nuova campagna, ma di una vera e propria evoluzione delle meccaniche che hanno reso il titolo un piccolo successo per gli amanti degli RTS sci-fi (nonchè fan dell'IP di Terminator). Ecco i punti chiave emersi: Novità sulla campagna: La nuova espansione ci porterà nel freddo nord dove potremo controllare le truppe congiunte della Resistenza e degli Integratori.