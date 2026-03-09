Teo il dj 23enne morto a Crans Montana per salvare gli altri | ha preso l’estintore ed è rientrato senza più uscire

Un giovane dj di 23 anni è deceduto a Crans Montana dopo aver cercato di aiutare gli altri durante un incendio. Secondo quanto riferito, ha preso un estintore e si è diretto verso la sala principale del locale Constellation, da cui non è più tornato. La sua azione ha attirato l’attenzione, mentre gli altri ospiti sono stati evacuati in sicurezza.