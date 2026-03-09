Oggi in Italia, i viaggi sono sempre più gestiti tramite applicazioni che consentono di acquistare biglietti, consultare mappe, effettuare pagamenti, fare check-in e prenotare servizi. Questa modalità di viaggio, diffusa tra i cittadini, rende tutto più comodo e immediato, eliminando molte procedure tradizionali. Tuttavia, l’uso massiccio di queste tecnologie solleva anche alcuni rischi legati alla sicurezza dei dati e alla privacy.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Viaggiare in Italia oggi è un’esperienza guidata da app: biglietti, mappe, pagamenti, check-in, prenotazioni. La comodità è talmente normale che ci si accorge della tecnologia solo quando qualcosa va storto: una carta bloccata, un account violato, una “conferma” che non arriva mai. E proprio in viaggio, quando si è più distratti e si corre dietro agli orari, phishing, clonazioni e link falsi trovano il contesto perfetto.Non è un discorso “da esperti”. È una questione di abitudini quotidiane: come si clicca, come si paga, come si verifica una cosa prima di fidarsi. Perché la stessa logica che rende tutto più rapido, “un tap e via”, è la stessa che rende più facile cadere in una trappola. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tecnologia in viaggio: quando la comodità diventa un rischio reale

Articoli correlati

Leggi anche: Invecchiare a casa propria: quando la tecnologia diventa un diritto

Quando la tecnologia insegna a guidare: CLA diventa maestra di sicurezzaNel complesso del circuito romano, dove per decenni il rombo dei motori ha raccontato la storia dell’automobilismo, oggi la sicurezza diventa una...

How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)

Contenuti utili per approfondire Tecnologia in viaggio quando la...

Discussioni sull' argomento Tecnologia in agenzia: cinque modi di utilizzarla; Musei in valigia, quando la cultura è in viaggio; Google Lens è il mio compagno di riferimento per tutte le mie avventure di viaggio; Viaggio tecnologico a Leonardo Vergiate, una delle fabbriche di elicotteri più avanzate al mondo! Digital twin, linee manuali e….

L'evento del Giornale: in viaggio con la tecnologiaTutti noi, volenti o nolenti, abbiamo a che fare con la tecnologia. Dal mattino, quando suona la sveglia del nostro smartphone, fino a quando guidiamo le nostre automobili o utilizziamo il nostro pc. ilgiornale.it

La Valletta, via libera al nuovo piano antenne L’amministrazione ha recepito i piani di sviluppo dei gestori telefonici, valutando l’impatto elettromagnetico. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #LorenzoPerego #MarcoPanzeri #ScienzaTecnologia #T - facebook.com facebook

Tecnologia al servizio del soccorso acquatico: #vigilidelfuoco in azione con il drone nautico Uno strumento progettato per: raggiungere rapidamente persone in pericolo in mare, fiumi o laghi, riducendo i tempi di intervento aumenta la sicurezza degli o x.com