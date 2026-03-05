Nel circuito romano, noto per aver ospitato per anni gare di automobilismo, oggi si svolgono sessioni di formazione sulla sicurezza stradale. La CLA viene utilizzata come veicolo didattico per insegnare comportamenti corretti e tecniche di guida sicura. I partecipanti seguono esercitazioni pratiche sul circuito, mentre istruttori specializzati guidano le sessioni. L’obiettivo è promuovere una guida più consapevole tra gli utenti della strada.

Nel complesso del circuito romano, dove per decenni il rombo dei motori ha raccontato la storia dell’automobilismo, oggi la sicurezza diventa una vera e propria materia di studio. È qui che Mercedes-Benz ha scelto di presentare il nuovo CLA Safety Hub, un progetto che mette la nuova generazione della CLA al centro dei corsi dei Centri di Guida Sicura ACI-Sara.L’idea è semplice quanto efficace: trasformare la tecnologia in esperienza. Nei centri di Vallelunga e Lainate la nuova famiglia CLA sarà infatti utilizzata nelle esercitazioni pratiche dei corsi, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con situazioni di emergenza e di comprendere come funzionano i sistemi di assistenza alla guida più avanzati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quando la tecnologia insegna a guidare: CLA diventa maestra di sicurezza

rialzati e cammina. quando la montagna diventa maestra di vitaZelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) La montagna non è...

Leggi anche: Invecchiare a casa propria: quando la tecnologia diventa un diritto

Approfondimenti e contenuti su tecnologia insegna.

Discussioni sull' argomento I titoli dell’IA e il nuovo ciclo tecnologico: ecco cosa ci insegna il passato; Per ingannare l'AI e far circolare una notizia fasulla bastano 20 minuti: cosa insegna l'esperimento della Bbc; Addio al braccio Blue Jay dopo soli 6 mesi: cosa ci insegna lo stop di Amazon sulla sostenibilità dei robot; Piccolo Principe, 10 lezioni di vita per tutti.

Il Coding non è solo programmazione, è pensiero creativo e logico, perfetto per la didattica moderna! Con il Corso Coding 2.0, dal programma completamente rinnovato, scopri come portare davvero la tecnologia in classe. Non insegnare solo contenuti, inseg - facebook.com facebook

I titoli dell'IA e il nuovo ciclo tecnologico: ecco cosa ci insegna il passato x.com