Teatro Masaccio | Paola Minaccioni e la storia di Kim Sparrow
Un lunedì di marzo a San Giovanni Valdarno, il Teatro Masaccio si prepara a ospitare Paola Minaccioni, protagonista di uno spettacolo dedicato alla storia di Kim Sparrow. La serata si inserisce in un calendario di eventi culturali, con il pubblico che si raduna tra il profumo delle mimose in fiore e l’atmosfera di attesa. La scena è pronta per accogliere gli spettatori, pronti a vivere l’appuntamento teatrale.
Un lunedì di marzo che si apre tra il profumo delle mimose in fiore e l’attesa per una serata teatrale a San Giovanni Valdarno. Il palcoscenico del Teatro Masaccio accoglierà Paola Minaccioni nel ruolo di Kim Sparrow, portando in scena le disavventure della protagonista scritta da Julia May Jonas sotto la direzione di Cristina Spina. L’aria fresca di inizio primavera, con temperature intorno ai 5 gradi e nubi basse che lasciano qualche schiarita, prepara l’atmosfera per un appuntamento culturale di rilievo nella provincia aretina. Non si tratta solo di un evento isolato, ma di un tassello fondamentale della stagione teatrale 202526, che prosegue nel segno dei grandi protagonisti della scena nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Paola Minaccioni protagonista al teatro Masaccio con “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow”Arezzo, 3 marzo 2026 – Paola Minaccioni protagonista al teatro Masaccio con “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow”.
Una commedia al femminile con Paola Minaccioni: a teatro l'ironia di "Kim Sparrow"Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) FASANO -...
Una raccolta di contenuti su Teatro Masaccio.
Temi più discussi: Paola Minaccioni protagonista al teatro Masaccio con Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow; Dis-avventure al Masaccio, Paola Minaccioni in scena; Paola Minaccioni sul palco del Masaccio per la stagione teatrale sangiovannese; Dis-avventure al Masaccio Paola Minaccioni in scena.
Dis-avventure al Masaccio. Paola Minaccioni in scenaDomani lunedì 9 marzo alle 21 Paola Minaccioni sarà protagonista al teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno de Le ... lanazione.it
Paola Minaccioni protagonista al teatro Masaccio con Le stravaganti dis-avventure di Kim SparrowAppuntamento imperdibile con comicità ed emozione, lunedì 9 marzo alle 21 sul palco del Masaccio a San Giovanni Valdarno ... lanazione.it
Al teatro Masaccio con “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow” - facebook.com facebook
PRIMAVERA A TEATRO Speciali suggerimenti dal territorio Teatro di Cavriglia FILIPPO PACI. ANDREE DI FOGGIA. SERGIO SERGES. BARBARA MASSINI. SILVANO ALPINI. EMILIO SPERA. ESERA. COMPAGNIA I LILIUM. ALESSANDRO CORSI. LEGA AM x.com