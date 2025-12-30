Casartigiani Taranto chiude positivamente l’anno

Casartigiani Taranto conclude l’anno con un bilancio positivo, evidenziando una crescita significativa e risultati concreti a favore del settore artigiano locale. Un percorso che testimonia l’impegno dell’associazione nel supportare le imprese e rafforzare il tessuto produttivo del territorio, consolidando la propria presenza e contribuendo allo sviluppo economico della comunità tarantina.

Casartigiani Taranto chiude l'anno con un bilancio ampiamente positivo, segnato da una crescita significativa e da risultati concreti a sostegno del tessuto produttivo artigiano del territorio. L'associazione delle piccole imprese artigiane esprime soddisfazione per un percorso che, nel corso degli ultimi mesi, ha visto aumentare in modo rilevante il numero delle imprese associate e, soprattutto, rafforzarsi il ruolo di riferimento per centinaia di attività locali. Nel corso dell'anno Casartigiani Taranto ha accompagnato numerose imprese attraverso i propri sportelli, offrendo supporto costante in ambiti fondamentali come la sicurezza sul lavoro, la consulenza e la formazione.

