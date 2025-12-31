Aumento accise gasolio dal 2026 quanto costerà davvero fare un pieno

A partire dal 1° gennaio 2026, le accise sul gasolio subiranno un incremento, influenzando il prezzo alla pompa. Questo cambiamento potrebbe comportare un aumento dei costi per chi utilizza il carburante, con ripercussioni sui bilanci di molti utenti. In questa analisi, si approfondiscono le implicazioni di questa misura e si stima quanto potrebbe effettivamente costare fare un pieno di gasolio nel prossimo futuro.

Tra i rincari più fastidiosi c’è quello sui carburanti e ormai mancano poche ore. È infatti previsto l’aumento delle accise sul gasolio dal 1° gennaio 2026, quando milioni di utenti dovranno fare i conti con un distributore più caro. Secondo il Codacons 16,6 milioni di utenti, tra privati e aziende con mezzi di trasporto su gomma, porteranno nelle casse dello Stato 552 milioni di euro in più all’anno. L’aumento è dovuto all’entrata in vigore della nuova disposizione in materia di accise sui carburanti. Si tratta, nello specifico, dell’allineamento delle accise su benzina e gasolio. Mentre il gasolio aumenta di 4,05 centesimi, quelle sulla benzina diminuiscono della stessa cifra. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

