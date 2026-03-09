Svuotare casa diventa un gesto di altruismo | da rifiuto a riuso grazie allo sgombero etico

Un progetto di sgombero etico, ideato da Paola Sioli a Bologna, trasforma lo svuotare casa in un gesto di solidarietà. L'iniziativa prevede di donare mobili e oggetti usati, destinandoli a chi ne ha più bisogno, riducendo gli sprechi e allontanandosi dalla pratica di gettare tutto via durante un trasloco. L'obiettivo è favorire il riuso e limitare la produzione di rifiuti.

Bologna, 9 marzo 2026 – Un progetto nato da Paola Sioli che prevede di sgomberare le case donando gli oggetti e i mobili per dargli una seconda vita a chi ne ha più bisogno, senza buttare tutto in discarica (come si tende a fare durante un trasloco) evitando di creare rifiuti. L’idea del progetto: come è nata e perché. Il servizio di sgombero case e appartamenti a Bologna e provincia nasce da un’esperienza personale di Paola. Doveva liberare la casa di un parente, lei abitava lontana, in un’altra città, e dovendo fare di fretta ha buttato moltissime cose in discarica: oggetti acquistati con cura, mai utilizzati, che raccontavano una vita parsimoniosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Svuotare casa diventa un gesto di altruismo: da rifiuto a riuso grazie allo “sgombero etico” Articoli correlati Con soli 4 euro la tua casa diventa un villaggio di Natale da sogno: grazie LidlCon una piccola spesa Lidl promette di trasformare l’atmosfera di casa per Natale. Vittorio Iacovacci, cinque anni dall'attentato in Congo: "Scelse un gesto di estremo altruismo"Con queste parole il generale Aldo Iacobelli ha ricordato con queste parole il carabiniere di Sonnino, che perse la vita nel 2021 insieme...