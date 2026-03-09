Supplenze docenti 2026 interpelli per la sostituzione di colleghi assenti
Per il prossimo anno scolastico, le supplenze dei docenti verranno gestite attraverso interpelli, come previsto dall’OM n. 882024. La procedura entrerà in funzione quando le graduatorie saranno esaurite e non ci saranno più candidati disponibili ad accettare le supplenze. In quel momento, le scuole potranno proporre nuove supplenze attraverso questa modalità.
Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
