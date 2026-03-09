Sport e territorio la Metrocity pubblica l' avviso per sostenere associazioni e eventi | tutte le info

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso pubblico rivolto alle associazioni, società sportive e altri organismi coinvolti nel settore. L’obiettivo è offrire contributi economici per sostenere attività sportive sul territorio. L'iniziativa mira a promuovere eventi e iniziative locali, coinvolgendo direttamente le organizzazioni interessate. Tutte le informazioni ufficiali sono disponibili attraverso il bando pubblicato sul sito istituzionale.

Contributi economici per le iniziative del 2026, il consigliere delegato Latella: "Un sostegno concreto alle realtà che con grandi sacrifici e straordinaria passione operano quotidianamente" A darne notizia è il consigliere metropolitano delegato allo sport, Giovanni Latella, che ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa, in linea con l’indirizzo politico già avviato dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace."Con la pubblicazione di questo avviso- ha dichiarato Latella-vogliamo avviare una programmazione seria e condivisa delle iniziative che animeranno il nostro territorio durante il 2026. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati tornano gli eventi natalizi dei city angels, ecco tutte le info utili“É un evento significativo ricco solidarietà, di fratellanza e di spiritualità, che organizziamo da 30 anni - dice Mario Furlan, fondatore dei City... Il Comitato "Sì Separa": eventi sul territorio per analizzare i contenuti del quesito referendario e sostenere le ragioni del "Sì"Arezzo, 6 marzo 2026 – Al via un fitto calendario di appuntamenti dedicati all'approfondimento della riforma costituzionale. Contenuti utili per approfondire Sport e territorio la Metrocity... Temi più discussi: Sport Aperti; Galà dello Sport; Il Veneto riconosciuto regione europea dello sport 2024; 2 Cities 4 Run: sport, territorio e solidarietà uniscono Busto Arsizio e Legnano. Sport e territorio, avviato il confronto a Novara per la definizione dei criteri dei bandi sportivi 2025Rigenerare il patrimonio impiantistico regionale Migliorare l’efficienza energetica e promuovere la sostenibilità ambientale Rendere gli impianti più accessibili, in particolare per le persone con ... ilmessaggero.it Voucher sport e impianti, la Regione Lazio lancia due bandi per promuovere l’attività fisicaLa Regione Lazio lancia i bandi Voucher per lo Sport 2026-27 e Sport in Comune: oltre 14 milioni di euro per sostenere le famiglie e riqualificare gli impianti sportivi ... latinaquotidiano.it MCTOMINAY TORNA CON IL LECCE LE ULTIME DI SKY SPORT - facebook.com facebook Francesco Repice, @Radio1Rai: "Fare sport significa frequentare altre persone e misurarsi con loro. Lo sport è unico e inarrivabile nel trasmettere valori, la radiocronaca è, lo dice l’etimologia, un raggio nel tempo e quel raggio è la parola" #wrd2026 #wrd26 x.com