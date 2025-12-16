L’Università di Firenze ha prorogato al 6 marzo 2025 i termini per immatricolazioni e trasferimenti ai corsi ad accesso libero per l’anno accademico 2025-2026, offrendo agli studenti più tempo per completare le procedure di iscrizione. La misura riguarda tutte le facoltà con accesso libero, facilitando l’accesso ai corsi universitari.

© Lanazione.it - Università di Firenze, proroga per immatricolazioni e trasferimenti ai corsi ad accesso libero. Scadenza fissata al 6 marzo

Firenze, 16 dicembre 2025 – L’Università di Firenze ha prorogato a venerdì 6 marzo i termini per le immatricolazioni ordinarie e per i trasferimenti in entrata ai corsi di studio ad accesso libero per l’anno accademico 2025-2026. Novità per i ragazzi del ‘semestre filtro’ di Medicina. Il provvedimento riguarda in particolare gli studenti iscritti al cosiddetto “semestre filtro” che non accederanno alla graduatoria di merito, che insomma non risulteranno in posizione utile per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria, oppure che sceglieranno di non proseguire la carriera in uno dei corsi affini. Lanazione.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Università di Firenze, proroga per immatricolazioni e trasferimenti ai corsi ad accesso libero. Scadenza fissata al 6 marzo - Il provvedimento riguarda in particolare gli studenti iscritti al cosiddetto “semestre filtro” di Medicina. msn.com

All’Università di Firenze due studenti rifugiati per il progetto UNICORE. - facebook.com facebook