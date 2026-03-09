Spid a pagamento | 6 euro l’anno ma chi è esente dal costo

Il servizio di identità digitale Spid ora prevede un costo di sei euro all’anno, a partire dal 9 marzo 2026. Poste Italiane ha comunicato questa novità e ha specificato che ci sono alcune categorie di utenti che risultano esenti dal pagamento. La modifica interessa tutti gli utenti che utilizzano il servizio e rappresenta una novità importante per chi ha sempre usufruito gratuitamente di questa funzione.

Il 9 marzo 2026, l’identità digitale italiana vive una svolta economica: Poste Italiane ha introdotto un canone annuale di sei euro per il servizio Spid. Questa decisione segue due anni di mancato finanziamento statale ai provider. Nonostante questo cambiamento, restano opzioni gratuite tramite altri operatori o grazie a specifiche esenzioni per anziani, minori e professionisti. Mentre il gigante postale applica la tariffa, sette società alternative continuano a offrire l’accesso senza costi fissi annuali. Parallelamente, la Carta d’Identità Elettronica (Cie) si prepara a diventare lo strumento principale per i viaggi all’estero a partire dal 3 agosto prossimo, sostituendo definitivamente il documento cartaceo per gli espatriati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

