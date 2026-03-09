Spazzatrice si ribalta in superstrada intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente

Una spazzatrice si è ribaltata sulla superstrada Firenze Siena, nel comune di Barberino Val d’Elsa, intorno alle 16:25. I Vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa sono intervenuti sul posto per estrarre il conducente, coinvolto nell’incidente avvenuto sul tratto al km 31, in direzione Siena. L’intervento ha richiesto l’uso di attrezzature specializzate per mettere in sicurezza la scena.

Sul posto è stata inviata una squadra con il supporto dell'autogru dal distaccamento di Firenze-ovest che ha operato con il personale sanitario per estrarre il conducente e ha garantito la sicurezza dello scenario. Disposto il momento restringimento della carreggiata sulla corsia di sorpasso, con inevitabile impatto sul traffico. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Carlo Conti, lite in conferenza stampa con una giornalista: "Poche cantanti donne". Lui si commuove: "Mia madre mi ha cresciuto da sola" . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Leggi anche: Auto si ribalta a San Zeno: intervento dei vigili del fuoco, ferito il conducente Una selezione di notizie su Spazzatrice si ribalta in superstrada... Temi più discussi: Spazzatrice si ribalta in superstrada, intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente; Spazzatrice si ribalta sulla Firenze-Siena, autista bloccato nell’abitacolo; Spazzatrice si ribalta a Somma Lombardo sulla strada statale 336: nessun ferito; INCIDENTE STRADALE, SPAZZATRICE SI RIBALTA SULLA SIENA-FIRENZE. Incidente sulla Firenze-Siena, spazzatrice si ribalta: ferito il conducenteUna spazzatrice durante le operazioni di pulizia della banchina si è ribaltata sulla sede stradale ... 055firenze.it Spazzatrice si ribalta sulla Firenze-Siena, autista bloccato nell’abitacoloE’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo insieme al personale sanitario ... msn.com Si ribalta la spazzatrice durante la pulizia della banchina - facebook.com facebook È tornato all'antico splendore l'antico protiro della chiesa di S.Maria a Pergine. Era stato abbattuto da una macchina spazzatrice nel 2024. x.com