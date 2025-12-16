La Supercoppa vale oro incasso super per chi vincerà in Arabia | tutte le cifre

La Supercoppa italiana si avvicina, con Napoli, Milan, Bologna e Inter pronti a contendersi il titolo in Arabia. L’evento promette spettacolo e grande attenzione, tra sfide emozionanti e premi economici notevoli. Si parte giovedì con la semifinale tra i campioni d’Italia e la finalista della Coppa Italia, dando il via a un torneo ricco di aspettative.

Pochi giorni e Napoli, Milan, Bologna e Inter daranno vita alla Supercoppa italiana. Si comincia giovedì con la prima semifinale tra i campioni d’Italia del Napoli e la finalista della Coppa Italia, Milan. Venerdì l’altra sfida tra il Bologna, vincitrice della Coppa Italia e la seconda classificata, Inter, della passata Serie A. Due sfide che già valgono tanto, anche qualora si dovesse essere eliminati già al primo turno. Si esce sconfitti, ma ricchi: 2,4 milioni sul piatto per la semifinale. In palio ci sono 22,5 milioni di euro. Basta anche solo scendere in campo, giocare 90 minuti e uscire sconfitti dal campo. Rompipallone.it

