Pragmatic Play torna a proporre una slot dal look retrò con Joker’s Jewels Hold & Spin. Il gioco si presenta semplice, con colori vivaci e tanti giri gratis in palio. Il round Hold & Win può far salire le vincite fino a 10 volte, attirando chi cerca emozioni senza troppi fronzoli.

Pragmatic Play rispolvera il fascino delle slot retrò con Joker’s Jewels Hold & Spin: un titolo essenziale nello stile, ma ricco di potenziale, grazie al coinvolgente round Hold & Win e a vincite che possono arrivare fino a 10.000 volte la puntata. Con Joker’s Jewels Hold & Spin torna nei casinò online una delle serie più riconoscibili di Pragmatic Play. E il nuovo titolo, lo diciamo subito, riesce a fondere con efficacia il fascino delle slot retrò con una funzionalità bonus di stampo moderno. Il gameplay classico e lineare che ha reso celebri i capitoli precedenti è intatto, così come l’atmosfera carnevalesca, vivace e colorata della saga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Slot Joker’s Jewels Hold & Spin, colori e giri gratis targati Pragmatic Play

Approfondimenti su Joker’s Jewels Hold Spin

Ultime notizie su Joker’s Jewels Hold Spin

