‘Sinners’ si aggiudica il massimo riconoscimento agli MPSE Golden Reel Awards

Il film horror musicale diretto da Ryan Coogler ha vaggiato fino a vincere il premio principale agli MPSE Golden Reel Awards. La pellicola continua a essere presente nei festival, attirando l’attenzione per le sue qualità tecniche e per il contenuto della sceneggiatura. La sua presenza tra i riconoscimenti ufficiali conferma il suo impatto nel settore cinematografico.

Il film horror musical di Ryan Coogler non smette di brillare sotto la luce lunare dei festival. C’è qualcosa in questo film che attrae, ammalia, incanta, e non solo per le sue maestranze tecniche ma per lo spessore contenutistico della sua sceneggiatura. In vista degli Oscar, ai quali si presenta con ben 16 candidature, Sinners continua a collezionare premi. Stavolta è il turno degli MPSE Golden Reel Awards. Vediamo di cosa si tratta e cosa significa per la pellicola Warner Bros. questo premio. I vampiri fanno jack-pot. Sinners di Ryan Coogler ha vinto il premio più ambito alla 73a edizione annuale dei Motion Picture Sound Editors Golden Reel Awards, tenutasi domenica al Wilshire Ebell Theatre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

