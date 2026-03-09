Golden Reel Awards 2026 | Sinners si conferma il protagonista assoluto del montaggio sonoro

La 73ª edizione dei Golden Reel Awards, organizzata dalla Motion Picture Sound Editors, ha celebrato le eccellenze mondiali nel design del suono, nel montaggio e nella musica per il cinema, la televisione e il gaming. La cerimonia, condotta da Patton Oswalt al Wilshire Ebell Theatre di Los Angeles, ha visto il successo di diversi titoli di punta della stagione. Il film campione d'incassi targato Warner Bros, Sinners, si è distinto come l'unico progetto in grado di conquistare due premi nella stessa serata, trionfando nelle categorie Feature DialogueADR e Music Editing. Questo doppio riconoscimento sottolinea l'impatto fondamentale del comparto sonoro nel film, che figura tra i principali candidati alla prossima notte degli Oscar (qui le nomination).