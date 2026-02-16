Fenucci schietto sul VAR | Interviene molto dobbiamo far tornare l’arbitro protagonista Rosso a Kalulu? Ecco cosa ne penso

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha commentato la decisione di mostrare il cartellino rosso a Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, sottolineando quanto il VAR intervenga ancora troppo spesso. Fenucci ha anche espresso il suo punto di vista sulla necessità di restituire centralità agli arbitri in campo, evidenziando come le decisioni siano influenzate spesso dalla tecnologia. Durante l’intervista, ha fatto anche un esempio concreto di un episodio in cui il VAR ha modificato un'azione importante.

L’ad del Bologna Claudio Fenucci ha parlato del rosso a Kalulu in Inter Juventus, di arbitri e di VAR. Di seguito le sue dichiarazioni. Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega delle polemiche arbitrali. ULTIMISSIME JUVE LIVE ARBITRI – « Non è stato toccato il tema. Ne parleremo più avanti, prima tra di noi e poi cercando di incontrare i vertici arbitrali. Io credo che dopo essere stati i primi ad introdurre il VAR, abbiamo pensato che con quel dispositivo potessimo raggiungere un’oggettività che è molto difficile da stabilire. Perché anche vedendo gli episodi col fermo immagine i criteri restano soggettivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha criticato l’uso del VAR per il modo in cui viene applicato in Italia, facendo riferimento alle differenze con altri paesi europei.

Fenucci critica l’uso del VAR: secondo lui, all’estero si ricorre meno a questa tecnologia e l’arbitro deve tornare a essere il protagonista nel campo.

