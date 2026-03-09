Simona Ventura confessa | Volevo fare la suora poi mi sono innamorata della tv

Simona Ventura ha rivelato di aver desiderato diventare suora in passato, ma successivamente si è innamorata della televisione. Recentemente è stata intervistata da La Nuova Sardegna, durante la quale è stato chiesto cosa volesse fare da grande. La conduttrice ha condiviso questa sua aspirazione giovanile, precisando che poi ha scelto un percorso diverso.

"Ma lei cosa voleva fare da grande?" Questa è una delle domande che recentemente hanno posto a Simona Ventura in un'intervista su La Nuova Sardegna. A sorprendere è sicuramente la risposta della chivassese che ha risposto ammettendo una vocazione precedente, e per certi versi sorprendente, rispetto a quella che ha poi avuto per la televisione. "La suora. Andavo a messa con mia nonna, leggevo le letture e tutti mi ascoltavano. Questo mi faceva provare un brivido", ha detto. "Poi ho capito cosa non volevo fare: chiudermi in un ufficio", ha detto, prima di ripercorrere alcuni passaggi significativi della sua carriera. "La Domenica sportiva era il mio sogno, Maria Teresa Ruta il mio punto di riferimento, volevo essere come lei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

