Seth Rollins ha dichiarato di essere disposto a sfidare Tom Brady a Wrestlemania e di essere sicuro di vincere facilmente. Wrestlemania è noto per includere ospiti celebri, e questa volta si parla di una possibile partecipazione dell’ex quarterback della NFL. La presenza di Tom Brady nello spettacolo è oggetto di indiscrezioni e rumor tra gli appassionati di wrestling.

WrestleMania ospita spesso apparizioni di celebrità, e si vocifera che una persona che parteciperà allo “Show of Shows” di quest’anno sia l’ex star della NFL Tom Brady. Brady ha recentemente ridicolizzato il wrestling professionistico durante una sua conversazione con Logan Paul nel podcast “UnSportsManlike” di ESPN Radio, definendolo col il termine “cute” ovvero “carinoadorabile”, sminuendo quindi la disciplina. Questo sembra aver irritato diversi lottatori tra cui la star infortunata della WWE Seth Rollins, che si è scagliato contro Brady, sfidandolo anche a un match all’evento del mese prossimo. “Non credo che Tom Brady abbia il coraggio di presentarsi e fare qualcosa a WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Seth Rollins: “Combatterei contro Tom Brady a Wrestlemania e vincerei facilmente”.

Articoli correlati

Seth Rollins-Bron Breakker: corsa contro il tempo per WrestleManiaNel panorama della WWE si concentra l’interesse su due protagonisti chiave la cui presenza a WrestleMania 42 dipende dall’evoluzione degli infortuni...

Seth Rollins sarà presente a WrestleMania 42?La scena WWE è orientata al rientro di Seth Rollins, protagonista potenziale di WrestleMania 42.

Approfondimenti e contenuti su Seth Rollins

Temi più discussi: Seth Rollins mette KO Paul Heyman a RAW: e ci sono altri uomini mascherati!; WWE: Seth Rollins attacca la Vision a RAW, anche Jey Uso ed LA Kinght contro la stable di Heyman; Una stella della WWE fa un ritorno a sorpresa all'Elimination Chamber; WWE | Ecco chi è l’uomo smascherato da Logan Paul a SmackDown c’è un legame con Seth Rollins.

WWE: Seth Rollins attacca la Vision a RAW, anche Jey Uso ed LA Kinght contro la stable di HeymanSeth Rollins ha aggredito Paul Heyman con una sedia d'acciaio, Jey Uso è tornato a sorpresa per vendicarsi della Vision e LA Knight ha rapito Heyman portandolo via in ambulanza. L'episodio di WWE Mond ... zonawrestling.net

Seth Rollins è tornato, pronto il match a WrestleMania 42Seth Rollins torna a Elimination Chamber e punta WrestleMania 42. Tutto sul suo recupero fisico e i possibili avversari a Las Vegas ... spaziowrestling.it

SETH ROLLINS: contri chi a WRESTLEMANIA LOGAN PAUL Ciò che resta dei Visionari BROCK LESNAR O chi altri - facebook.com facebook

WWE: Seth Rollins attacca la Vision a RAW, anche Jey Uso ed LA Kinght contro la stable di Heyman x.com