Seth Rollins sarà presente a WrestleMania 42?
La WWE pensa a Seth Rollins per WrestleMania 42. L’ex campione potrebbe tornare in scena per affrontare Bron Bre. La federazione sta lavorando per inserirlo nel cartellone dell’evento, ma ancora nulla è certo. I fan sono in attesa di novità ufficiali.
La scena WWE è orientata al rientro di Seth Rollins, protagonista potenziale di WrestleMania 42. I piani della federazione puntano a un confronto con Bron Breakker, ma la definizione della partecipazione resta subordinata alle valutazioni mediche e alle decisioni interne. Le ultime indicazioni indicano una gestione cauta del ritorno, mirata a preservare la forma fisica e a garantire la massima affidabilità per l’evento più importante dell’anno. Per quanto riguarda la presenza di Seth Rollins in WrestleMania 42, la disponibilità è considerata probabile ma non certamente confermata al 100%. Secondo Garrett Gonzales del Wrestling Observer, la gestione di Bron Breakker fa pensare che Rollins possa tornare, ma la situazione resta suscettibile di cambiamenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
A WrestleMania 42, Seth Rollins si prepara a sfidare Bron Breakker in un match che promette scintille.
Seth Rollins conosce il suo avversario per la prossima grande serata di wrestling.
