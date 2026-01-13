Jessica Moretti prima della tragedia di Crans-Montana | posava armata con Sacha Baron Cohen al Festival di Cannes

Jessica Moretti, proprietaria del bar Le Constellation, nota per la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, aveva partecipato nel 2012 a Cannes come modella per la pellicola

Jessica Moretti, proprietaria del bar Le Constellation dove sono morte 40 persone a Capodanno, posava nel 2012 a Cannes per "The Dictator". Ora è accusata di omicidio colposo e rilasciata dalla giustizia svizzera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Crans Montana, Jessica Moretti in lacrime: “Una tragedia inimmaginabile, voglio scusarmi. Penso sempre alle vittime”

Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, i segreti di Jacques e Jessica Moretti. La Procura: “Il proprietario del bar arrestato per pericolo di fuga”

