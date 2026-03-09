I video della vergognosa rissa in Cruzeiro-Atletico Mineiro | 23 espulsi dopo colpi violentissimi

Durante la partita tra Cruzeiro e Atletico Mineiro, è scoppiata una rissa che ha coinvolto i giocatori, portando all'espulsione di 23 calciatori. Le immagini mostrano colpi violenti e momenti di grande tensione, tanto che le autorità sono intervenute direttamente sul campo. La gara si è conclusa con questo episodio decisamente fuori dall’ordinario.

La partita brasiliana si è conclusa con una rissa violenta tra le due squadre che ha portato a 23 cartellini rossi e all'intervento delle autorità in campo: cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Brasile, Cruzeiro Atletico Mineiro: finale da Far West! Maxi rissa e 23 espulsi: cos’è successoTonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Boga convince la...

Pronostico Bragantino-Atletico Mineiro: in casa non hanno rivaliBragantino-Atletico Mineiro è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì alle 23: tv, probabili formazioni, pronostico.

Approfondimenti e contenuti su I video della vergognosa rissa in...

Brasile, rissa da record in campo: 23 espulsioni - VideoRissa record e 23 espulsioni. La sfida tra Cruzeiro e Atletico Mineiro passa alla storia per l'incredibile epilogo, con una scazzottata da film che ha coinvolto praticamente tutti: giocatori, riserve, ... adnkronos.com

Cruzeiro Atletico Miniero, finale da Far West in Brasile! Maxi rissa e 23 espulsi: la ricostruzione su quanto accaduto nell’accesissimo matchCruzeiro Atletico Miniero, finale da Far West in Brasile! Maxi rissa e 23 espulsi: la ricostruzione su quanto accaduto nell’accesissimo match La sfida tra Cruzeiro e Atletico Mineiro finisce in rissa! calcionews24.com