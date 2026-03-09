Scontro Montanari-La Russa il rettore risponde al presidente del Senato | Minacce per un' opinione è grave

Il rettore ha commentato le recenti dichiarazioni del presidente del Senato, definendo grave il fatto che si siano ricevute minacce a causa di un’opinione espressa. Lo scontro tra Montanari e La Russa si è acceso dopo le affermazioni sul termine

Scambio acceso tra Tomaso Montanari e Ignazio La Russa. Il primo, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, ha annunciato il suo “no” al referendum giustizia puntando il dito contro i “banditi” della Costituzione. Secondo lui il termine è utilizzato come “coloro che sono banditi”, quindi i fascisti da una Costituzione che è antifascista. La seconda carica dello Stato ha invece inteso questo termine come un insulto e minaccia denuncia per diffamazione in assenza di scuse. L'attacco di Montanari Il termine "bandito" La risposta di La Russa La replica di Montanari Cosa ha detto la senatrice Biancofiore L’attacco di Montanari Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, ha partecipato a un evento per il no al referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

