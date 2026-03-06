Il presidente del Senato La Russa alla giornalista | Sei carina E lei risponde a Un giorno da pecora

“Sei carina”. E dopo qualche istante, in cui forse si è reso conto di aver detto qualcosa fuori luogo: “Ma soprattutto sei brava”. Momenti di imbarazzo per il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenuto all’inaugurazione della mostra 'Il volto delle donne' dedicata alle madri costituenti a Palazzo Madama. Avvicinato dalla giornalista Roberta Benvenuto, che lavora a “Piazza Pulita” di Corrado Formigli e che avrebbe voluto chiedergli del ministro Crosetto, il presidente La Russa l’ha apostrofata così: "Sei carina, ma brava soprattutto. Perché oggi le donne valgono soprattutto se brave. Ma non rispondo a domande che non siano sulla mostra". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

