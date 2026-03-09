Oggi in Italia si svolge uno sciopero generale di 24 ore che interessa vari settori, tra cui scuola, sanità e uffici pubblici. L’agitazione coinvolge lavoratori di diverse categorie, con possibili interruzioni e riduzioni dei servizi. Le attività in alcune strutture potrebbero subire rallentamenti o sospensioni temporanee, creando possibili disagi per cittadini e utenti.

Oggi, lunedì 9 marzo, in tutta Italia è in programma uno sciopero generale di 24 ore che potrebbe provocare disagi in diversi settori, in particolare scuola, sanità e pubblica amministrazione. La mobilitazione è stata proclamata da numerose sigle sindacali e coinvolge sia il settore pubblico sia quello privato. Lo sciopero è legato alle iniziative per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne dell’8 marzo e pone al centro temi come la parità salariale, la lotta alla precarietà e la valorizzazione del lavoro femminile. Alla giornata di protesta hanno aderito diverse organizzazioni sindacali, tra cui USI, CUB, ADL Cobas, SLAI Cobas, USB e CLAP. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sciopero generale 9 marzo: scuole, sanità e uffici a rischio. Cosa succede oggi

Articoli correlati

Sciopero generale lunedì 9 marzo: stop a sanità e uffici, cosa succede a mezzi e trasportiAl centro della protesta vi sono il divario retributivo di genere, la precarietà occupazionale e la disparità nella distribuzione del lavoro di cura...

Sciopero generale del 9 marzo: possibili disagi per scuole, trasporti e sanitàLa giornata di lunedì 9 marzo si preannuncia particolarmente complicata per cittadini e lavoratori.

Tutto quello che riguarda Sciopero generale

Temi più discussi: Lunedì 9 marzo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private; Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischio; Sciopero generale di lunedì 9 marzo: disagi per scuola, sanità, servizi; Sciopero generale 9 marzo, chi si ferma: il corteo e cosa cambia per i mezzi.

Sciopero generale di lunedì 9 marzo: disagi per scuola, sanità, serviziLunedì 9 marzo è il giorno dello sciopero generale di 24 ore, proclamato da diversi sindacati di base, cui si aggiungerà l'agitazione della Flc Cgil in scuola, università e ricerca, che potrebbe crear ... rainews.it

Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischioScatta oggi la mobilitazione generale che interesserà molti comparti, dalla scuola alla sanità fino alla Pubblica Amministrazione. Esclusi i trasporti. Possibili ripercussioni su attività pubbliche e ... tg24.sky.it

Sciopero generale 9 marzo: ecco chi si ferma - facebook.com facebook

Scattato lo sciopero generale, possibili disagi per scuola, sanità e rifiuti x.com