Schianto a Boretto non ce l' ha fatta don Piergiorgio Torreggiani

Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla strada Cispadana alle porte di Boretto. Un sacerdote di 74 anni è rimasto coinvolto nello schianto e, nonostante i soccorsi, non è riuscito a sopravvivere. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine.

Boretto (Reggio Emilia), 9 marzo 2026 - Non ce l'ha fatta don Piergiorgio Torreggiani, il sacerdote di 74 anni rimasto coinvolto nel pomeriggio in un grave incidente, verso le 15, sulla Cispadana, alle porte di Boretto. Per cause al vaglio della polizia stradale di Guastalla si è verificato un violento scontro frontale tra una Jeep Renegade condotta da don Piergiorgio, attualmente parroco in Appennino, nell'Unità pastorale di Ventasso, e un camion. Stava probabilmente rientrando dalla Bassa – dove in passato è stato a lungo parroco a Pieve di Guastalla e a Luzzara – quando si è verificato lo scontro con un camion Scania che arrivava dalla direzione opposta.