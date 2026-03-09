Sassuolo | 50 giovani lanciano start-up per le Paggerie

Il 9 marzo 2026, a Sassuolo, più di cinquanta giovani under 35 si sono incontrati in via Rocca 22 per discutere e pianificare lo sviluppo delle Paggerie, un centro giovanile recentemente inaugurato. L’assemblea ha visto la partecipazione di gruppi di giovani interessati a creare nuove startup e a promuovere iniziative legate al territorio. La riunione ha rappresentato un momento di confronto diretto tra i partecipanti.

Il 9 marzo 2026 ha oltre cinquanta giovani under 35 riunirsi a Sassuolo per definire il destino delle Paggerie, un nuovo centro giovanile in via Rocca 22. Questa prima di due call organizzate mira a trasformare l'area in un hub culturale gestito direttamente dai residenti del Distretto Ceramico. L'incontro si è trasformato in una maratona creativa durata più di dieci ore, durante la quale i partecipanti hanno elaborato proposte concrete ispirandosi al modello bolognese del DumBo. L'obiettivo finale rimane chiaro: creare una start-up imprenditoriale guidata da giovani che dia identità al territorio. Il modello DumBo come bussola progettuale. La sessione ha preso avvio con l'intervento di Dario Diggi, figura chiave nel processo di fondazione del distretto urbano multifunzionale di Bologna.