Sannicola di Lecce | morto un cane preso a fucilate e lasciato agonizzante in una fossa coperta da vegetazione Denuncia

A Sannicola di Lecce un cane è stato colpito con un fucile, lasciato poi in una fossa coperta da vegetazione, dove è stato trovato in condizioni di estrema sofferenza. La denuncia è stata presentata da un'associazione di protezione animale che ha espresso forte preoccupazione per quanto accaduto. L’episodio ha suscitato sdegno tra i residenti e le associazioni locali.

Di seguito il comunicato: LNDC Animal Protection esprime profonda indignazione per il gravissimo episodio di crudeltà avvenuto nelle campagne di Sannicola, in provincia di Lecce, dove un cane è stato colpito da diversi pallini di fucile e abbandonato agonizzante in una fossa coperta dalla vegetazione. L’animale, ritrovato da alcuni residenti dopo giorni di lamenti, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in una clinica veterinaria, ma purtroppo è morto poche ore dopo a causa delle gravissime ferite riportate. Secondo quanto emerso, il cane era regolarmente microchippato e risultava intestato al Comune di Nardò, vivendo libero sul territorio come previsto dalla normativa regionale sul randagismo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

