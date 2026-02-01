Samira Lui | le prime parole dopo le accuse di Fabrizio Corona

Samira Lui rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo le accuse di Fabrizio Corona. È stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha deciso di dire la sua. Le sue parole arrivano a poche settimane dalle rivelazioni fatte dall’ex re dei paparazzi nel terzo capitolo de Il Prezzo del Successo di Falsissimo.

Samira Lui è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Si tratta delle prime dichiarazioni pubbliche dopo ciò che ha raccontato Fabrizio Corona nel terzo capitolo de Il Prezzo del Successo di Falsissimo. In quell’occasione, Samira era stata additata in modo falso come una di quelle che avrebbero dovuto “pagare il prezzo del successo” per arrivare dove si trova oggi. Un’illazione che nel racconto non è accompagnata da prove. Eppure, davanti alle telecamere, la sua risposta sembra essere stata una sola. Falsissimo: le rivelazioni di Claudio Lippi su Maria De Filippi L’intervista di Samira Lui a Verissimo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Samira Lui ha deciso di lasciare temporaneamente i social.

La star di Instagram, Samira Lui, ha eliminato tutte le sue foto dal profilo social dopo le accuse rivoltele da Corona.

Samira Lui avrebbe diffidato Fabrizio Corona i motivi choc

