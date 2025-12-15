Salta un’altra panchina in Serie A | follia totale

Il dicembre 2025 si conferma un mese difficile per il calcio italiano, con un’ondata di esoneri che ha coinvolto diversi allenatori. Dopo le uscite di Vieira e Juric, un’altra panchina salta, segnando un finale di anno caratterizzato da instabilità e cambi di guida tecnica. Un ulteriore capitolo di una stagione segnata da continui sconvolgimenti.

Il 2025 ha già decretato numerosi esoneri, da Vieira a Juric, ma dicembre si chiude nel modo forse più amaro: salta un’altra panchina. La Serie A sta vivendo una stagione segnata da un’instabilità crescente, dove il tempo per aspettare sembra essersi ridotto al minimo. Dopo appena quindici giornate, il campionato ha già restituito un quadro chiaro: chi sbaglia paga, spesso senza appello. Gli esoneri non sono più l’eccezione, ma uno strumento ordinario di gestione dell’emergenza, utilizzato da club che faticano a tenere il passo o che vedono sfumare troppo presto gli obiettivi prefissati. La prima scossa pesante è arrivata in casa Juventus, con l’esonero di Igor Tudor a fine ottobre, decisione maturata dopo una serie di risultati altalenanti e una squadra incapace di trovare continuità. Glieroidelcalcio.com

