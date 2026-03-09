Salerno | Pd e centrodestra scelgono i nomi per la presidenza

A Salerno, i partiti del centrosinistra e del centrodestra hanno presentato i loro candidati per la presidenza della Provincia. Le candidature sono state annunciate e sono ora al centro del dibattito politico locale, con le decisioni che dovranno tenere conto anche dei risultati del referendum sulla giustizia. La scelta definitiva è ancora da definire.

La corsa alla presidenza della Provincia di Salerno si sta delineando con una serie di nomi già sul tavolo dei principali schieramenti politici, in attesa di una scelta definitiva che dovrà tenere conto anche degli esiti del referendum sulla giustizia. Mentre il Partito Democratico valuta tra i sindaci Giuseppe Lanzara, Anna Petta e Paolo De Maio, il centrodestra punta su Pasquale Aliberti, Antonio Somma e Giuseppe Orlotti per le elezioni previste per domenica 3 maggio. Il clima politico è teso ma propositivo: entrambi gli schieramenti hanno avviato incontri preliminari per definire la candidatura unitaria, consapevole che la vittoria richiederà un fronte compatto.