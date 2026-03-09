Sal da Vinci agiremo in giudizio | chi rischia di finire in tribunale

Sal Da Vinci annuncia che procederà per vie legali a causa di critiche, insulti e attacchi gratuiti ricevuti. La decisione arriva dopo una serie di commenti negativi e processi sommari che hanno coinvolto l'artista. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sui procedimenti legali in corso. La questione si sta sviluppando in queste ore.

Critiche, insulti, attacchi gratuiti, processi sommari. E ora, Sal Da Vinci, passa al contrattacco. Carlo Claps - il legale dell'artista vincitore di Sanremo 2026 con Per sempre sì - ha fatto sapere che, in caso di gravi offese, si farà ricorso alle vie legali perché "la tutela dell'immagine di un artista è un diritto sancito dalla legge". Dopo il trionfo all'Ariston, il dibattito attorno al cantante e al brano vincitore non si è mai davvero spento. Accanto ai commenti sul valore musicale della canzone, sui social e in alcuni interventi pubblici sono comparsi anche attacchi personali e giudizi ritenuti offensivi. Proprio su questo punto interviene l'avvocato Carlo Claps, amico di lunga data dell'artista, che distingue tra critica artistica e offesa personale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

