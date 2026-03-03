Codice Sal Da Vinci perché il vincitore di Sanremo divide l’Italia e rivendichiamo il giudizio stemperato con il pregiudizio

La vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La sua vittoria ha diviso l’Italia, portando a discussioni sui giudizi espressi durante il festival. La polemica si concentra sulla percezione del giudizio artistico e sulla sua interpretazione da parte dei diversi gruppi di spettatori. La questione rimane aperta e al centro del dibattito pubblico.

Roma – In fondo, se in giro se ne parla tanto, un motivo ci sarà. Il più ovvio: la vittoria a Sanremo di Sal Da Vinci divide. Dai tempi di Guelfi e Ghibellini non abbiamo perso il vizio di spaccarci in due per convenienza, piacere o conforto, niente è meglio di un avversario per sentirsi al sicuro. E va bene per una sera, per distrarsi. Ma il fatto che dopo giorni una nazione matura, immersa in un contesto globale agghiacciante, continui ad arroccarsi con Sal o contro Sal, costringe a riflettere su quanto sia enigmatico il suo rapporto con la realtà. Dove per realtà si intende il presente, attualmente un brutto posto, affacciato su un futuro che minaccia di essere anche peggio.