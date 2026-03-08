VIDEO| Paura alla Tonnara nella serata della festa delle donne in fiamme il Sunset Beach Club di Palmi | vigili del fuoco in azione

Nella serata della festa delle donne, si è sviluppato un incendio al Sunset Beach Club di Palmi, un noto lido con ristorante e pizzeria che si affaccia sul mare. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha coinvolto una parte della struttura, causando paura tra i presenti. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio è stata ancora comunicata.

Le squadre dei pompieri sono al lavoro per domare il rogo e per mettere in sicurezza l’intera area. Il locale pieno di clienti è stato evacuato. Non si registrano vittime o feriti Attimi di paura questa sera alla Tonnara di Pami. Un vasto incendio è divampato all'interno del noto lido Sunset Beach Club, con ristorante pizzeria, affacciato sul mare della perla del Tirreno. Da quando si apprende il locale, pieno di clienti, considerata anche la festa della donna, è stato evacuato e non si registrano vittime o feriti. Sul posto la polizia e diverse squadre dei vigili del fuoco. Stanno operando i distaccamenti di Palmi e Villa San Giovanni con sei automezzi, ai quali si stanno aggiungendo altri due mezzi provenienti da Polistena, oltre ai supporti dal comando provinciale di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

