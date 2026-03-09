Rodeo 4ª | Torre e Checchin vincono emergono i giovani talenti

Al Venice Sporting Center si svolge oggi il torneo Rodeo di 4ª categoria, con 48 tennisti in gara. La competizione è coordinata da una squadra tecnica composta da tre istruttori. Tra i partecipanti, due giocatori si sono distinti vincendo le rispettive partite e attirando l’attenzione sui giovani talenti presenti nel torneo.

Il Venice Sporting Center ospita oggi il Rodeo di 4ª categoria, un torneo che ha la partecipazione di 48 tennisti coordinati da una squadra tecnica composta da Oscar Carraro, Federico Pollini ed Elena Scomparin. Le finali si sono concluse con vittorie nette per Erik Torre nel maschile e Emma Checchin nel femminile. I risultati del draw maschile vedono il veneziano Erik Torre aggiudicarsi il titolo al suo quarto successo stagionale. Nella finale contro il giovane Lorenzo Marchiante, rappresentante dello Sporting Mestre, il favorito ha imposto il proprio gioco lasciando all'avversario solo un paio di games vinti. Il confronto ha messo in luce la solidità di fronte alla freschezza dell'under 16.